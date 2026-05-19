Sumud Filosu'nda arızalanan tekneye Türk Sahil Güvenliği'nden yardım eli

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi destek ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu bünyesindeki “Family” adlı tekne, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında bulunan Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde seyir halindeyken arıza yaşadı.

Teknenin pervanesine halat dolanması sonucu manevra kabiliyeti kayboldu ve yardım çağrısı yapıldı.

TEKNE ADRASAN KOYU'NA ÇEKİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ile 1 bot sevk edildi. Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak müdahalede bulundu. Ardından “Family” isimli tekne, içindeki 27 aktivistle birlikte yedeklenerek Adrasan Koyu’na emniyetli şekilde çekildi.

"GAZZE'NİN SARSILMAZ İRADESİ AKDENİZ'DE YALNIZ DEĞİL"

İçişleri Bakanı açıklamasında, operasyonun hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Gazze’nin sarsılmaz iradesi Akdeniz’de yalnız değildir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerine ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirten Bakanlık, Sahil Güvenlik personelinin özverili çalışmasına da dikkat çekti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.