Sumud Filosu'nun organizatörlerinden Avila: Trump ve Netanyahu, Lahey'de hesap verecek

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun organizatörlerinden Brezilyalı aktivist Thiago Avila, İsrail'in Filo'ya 29 Nisan'da yaptığı uluslararası hukuka aykırı müdahalenin ardından zorla alıkondu.

Avila'nın İsrailliler tarafından cezaevinde zorla alıkonduğu 11 günlük süreçte, Avila'nın sağlık problemleri yaşayan annesi hayatını kaybetti.

"HAYATTA OLDUKLARINA DAİR KANITIMIZ YOK"

Avila, Küresel Sumud Filosu'nun geri kalan teknelerine yapılan müdahalenin ardından AA'ya şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. İsrail ordusunun sivil, silahsız, dayanışmacı, şiddet içermeyen ve 'yasa dışı kuşatmayı' kırma misyonuna karşı suç işlemesi oldukça sinir bozucu."

Avila, alıkonan aktivistlerle temas kuramadıklarını hatırlatarak "Halen hayatta olduklarına dair kanıta sahip olmadıklarını" söyledi.

"KÜRESEL BİR ÖFKEYE YOL AÇMALI"

Avila, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğimiz tek şey, neredeyse 3 yıldır bu soykırım tırmanışında çocukları katleden aynı ordunun şimdi birçok farklı ülkeden 400'den fazla insanın hayatını kontrol altında tutulduğu."

İsrail'in Filo'ya kameralar önünde ve aşırı şiddetle müdahalesi küresel bir öfkeye yol açmalı. İnsanlar, Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yapabileceklerine, evleri, okulları, hastaneleri, sığınakları bombalayabileceklerine, sivillere ve insani yardım misyonlarına ateş açabileceklerine ve Filo'da bulunan katılımcılarımızın ölümüne bu kadar kolayca neden olabileceklerine inanan bir ülkeye karşı harekete geçmeli. Yani sınırları yok."

"NETANYAHU VE TRUMP SAVAŞ SUÇLUSU"

İsrail'in Gazze'de halen soykırımı sürdürdüğünü vurgulayan Avila, şunları söyledi:

"Bu topraklar Binyamin Netanyahu ve Donald Trump gibi savaş suçluları, yapay zeka ile yönetilen insansız hava araçları ve robotlarla insanları öldüren teknolojik otoriter rejimler kurmaya çalışan büyük teknoloji şirketleri tarafından yönetilmeye çalışılıyor.

ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi, istediklerini yapma özgürlüğüne sahip olduklarına inanıyor.

"LAHEY'DE HESAP VERECEKLER"

Buna izin veremeyiz ve yüksek sesle ve net bir şekilde söylemeliyiz; onlar savaş suçlularıdır. Sonunda Lahey'de tüm bunların hesabını verecekler."

Kendisinin de İsrail'de alıkonduğu dönemde işkence gördüğünü belirten Avila, "Siyonizm adı verilen bu ırkçı ve üstünlükçü ideolojiden kurtulana kadar insanlar seferber olmaya devam edecek." diye konuştu.