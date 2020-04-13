Suna Yıldızoğlu'ndan 4 kuşak fotoğraf

Koronavirüs salgını nedeniyle evde olan 65 yaşındaki oyuncu Suna Yıldızoğlu, dün akşam Twitter hesabından eskilerden bir paylaşım yaptı.

Anneannesi, annesi ve kızı Yasemin Allen’in fotoğraflarının olduğu bir kareyi paylaşan Yıldızoğlu, şöyle bir açıklamada bulundu:

"NE KADAR DOLMUŞUM"

"Evimin duvarlardaki fotoğraf çerçevelerini silerken anılarım şelale gibi aktı bir an… Her şeyi ortada bırakıp oturdum ve anılarımın tadını çıkarıyorum şu anda… Ne kadar dolmuşum meğer…"

Yıldızoğlu’nun paylaşımına yorumlar yağdı.