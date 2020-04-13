taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7642
Euro
7.3936
Altın
1689.62
Borsa
96446.52
Gram Altın
367.99
Bitcoin
45356.95

Suna Yıldızoğlu'ndan 4 kuşak fotoğraf

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, Twitter hesabından 4 kuşak aile fotoğrafı yayınladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Suna Yıldızoğlu'ndan 4 kuşak fotoğraf

Koronavirüs salgını nedeniyle evde olan 65 yaşındaki oyuncu Suna Yıldızoğlu, dün akşam Twitter hesabından eskilerden bir paylaşım yaptı.

Anneannesi, annesi ve kızı Yasemin Allen’in fotoğraflarının olduğu bir kareyi paylaşan Yıldızoğlu, şöyle bir açıklamada bulundu:

"NE KADAR DOLMUŞUM"

"Evimin duvarlardaki fotoğraf çerçevelerini silerken anılarım şelale gibi aktı bir an… Her şeyi ortada bırakıp oturdum ve anılarımın tadını çıkarıyorum şu anda… Ne kadar dolmuşum meğer…"

Yıldızoğlu’nun paylaşımına yorumlar yağdı.

Suna Yıldızoğlu'ndan 4 kuşak fotoğraf

İlginizi Çekebilir
Rihanna: Ben dünyayı kurtarıyorum
Koronavirüs mücadele için yaptığı bağışlarla gündeme gelen Rihanna, kendisine yeni albüm soran hayranlarına sinirlendi.
Gülşen de mutfakta
Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs salgını yüzünden yardımcılarını yollayınca mutfağa girmek zorunda kaldı.
Salih Bademci baba oldu
İmer Özgün ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Salih Bademci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu.
Seda Bakan: İnşallah 150 kilo olmam
Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan Seda Bakan, mutfaktan çıkmıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1141
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
404
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
616
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1009
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
219
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekti
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekti
234
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir