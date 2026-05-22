Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.

Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Finalin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa eşleşmeleri de netleşti.

Buna göre Fenerbahçe, yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Diğer yarı finalde ise Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.