Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla bordo-mavili ekip adını finale yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Bu karşılaşmanın ardından ise 2026 Süper Kupa'ya katılacak dört takım resmen belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek.

TARİH BELLİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.

BEŞİKTAŞ YİNE YOK

Öte yandan Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.