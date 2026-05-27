Süper Lig devleri istiyordu! Romelu Lukaku, geleceği için kararını verdi

Teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Napoli'de, geleceği merak edilen bir başka isim olan Romelu Lukaku, kararını verdi.

İsmi bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku, geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Mart ayındaki milli maçlar sonrası sakatlığını neden göstererek Napoli'ye dönmeyen ve ayrılığı gündeme gelen Belçikalı yıldız, İtalya'da kalacağını açıkladı.

"HİÇBİR SORUN YOK"

Belçika'da yayın yapan RTBF'ye konuşan Romelu Lukaku, "Napoli ile ilişkim konusunda her şey sakin. Hiçbir sorun yok. Herkes neden böyle davrandığımı anlıyor, hatta teknik direktörle bile konuştum. Yani her şey çözüldü." diye konuştu.

ANDERLECHT'E DÖNÜŞ SİNYALİ

Napoli ile 1 yıl sözleşmesi kalan 33 yaşındaki golcü oyuncu, gelecekte alt yapısından yetiştiği Anderlecht'e geri dönmek istediğini söylerken "Bir gün eve döneceğim. Çünkü ailemle orada kalmak istiyorum. Ama bu yaz değil." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçen sezonki sakatlığı nedeniyle Napoli'de sadece 7 maça çıkabilen 12 milyon euro piyasa değerindeki Lukaku, görev aldığı 64 dakika 1 gol kaydetti.