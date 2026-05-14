Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlanıyor

Süper Lig'in 34. ve son haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Rize Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.

Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak.

Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Rizespor-Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-Başakşehir

20.00 Samsunspor-Göztepe

17 Mayıs Pazar:

17.00 Kayserispor-Konyaspor

20.00 Fenerbahçe-Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

20.00 Antalyaspor-Kocaelispor

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği

PUAN DURUMU