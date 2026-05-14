Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlanıyor
Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
Haftanın açılış maçında Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Rize Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.
Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.
KÜME DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK
Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak.
Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Rizespor-Beşiktaş
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Başakşehir
20.00 Samsunspor-Göztepe
17 Mayıs Pazar:
17.00 Kayserispor-Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.00 Antalyaspor-Kocaelispor
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
PUAN DURUMU