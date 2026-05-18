Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. ve son haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.
Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.
Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda Rizespor - Beşiktaş, Samsunspor - Göztepe, Fatih Karagümrük - Alanyaspor ve Antalyaspor - Kocaelispor maçından görüntüler yer aldı.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN VAR KAYITLARI
2-2 beraberlikle tamamlanan Rizespor - Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında ev sahibi takımın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.
Pozisyonun detayları belli oldu.
İşte o konuşmalar:
VAR: 'Sana potansiyel bir ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.'
VAR: 'Mavi 20 numaralı oyuncunun defansa ve kaleciye etkisini göstereceğim sana.'
Asen Albayrak: 'Tamam.'
VAR: 'Mavi 6 numaralı oyuncunun.'
Asen Albayrak: 'Evet gördüm, golü iptal ediyorum ofsaytla başlıyorum.'
VAR: 'Evet kaleciyle temasını ve 12 numarayla temasını gördün.'
Asen Albayrak: 'Evet temasını gördüm, golü iptal ediyorum. Ofsaytla başlıyorum.'
VAR: 'Coğrafi olarak ofsaytta evet evet.'
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)