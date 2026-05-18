Süper Lig'de gol krallığını iki isim paylaştı

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçlarla birlikte bir sezonu daha geride bıraktık.

Galatasaray, ligi şampiyon olarak bitirirken Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor küme düşen takımlar oldu.

Son maçlar öncesi gözler gol krallığı yarışına çevrilmişti.

Sezon boyunca attıkları gollerle takımlarını sırtlayan Onuachu ve Shomurodov, gol krallığını paylaştı.

ONUACHU VE SHOMURODOV ZİRVEDE YER ALDI

İki futbolcu da ligi 22'şer golle tamamladı.

Zirvenin hemen arkasında ise Fenerbahçe’nin Brezilyalı süperstarı Anderson Talisca yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla önemli gollere imza atan Talisca, sezonu 19 golle tamamlayarak podyumun üçüncü basamağına çıktı.

İŞTE GOL KRALLIĞI YARIŞINDA TABLO

Gaziantep FK'nın golcüsü Mohamed Lamine Bayo ise 15 golle listeye damga vuran bir diğer isim oldu.

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü Nijeryalı forveti Victor Osimhen, sezonu 15 golle tamamlayarak krallık yarışında geride kalırken Cimbom'un Arjantinli tangocusu Mauro Icardi ise 14 golde kalarak zirvenin uzağında bir sezonu geride bıraktı.