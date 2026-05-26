Süper Lig'de bu sezon 26,7 yaş ortalamasıyla oynandı

Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti.

Ligde bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'deki en yaşlı ekip, 27,94 yaş ortalamasıyla Kocaelispor oldu.

Yeşil-siyahlıları 27,90 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27,53 ortalamayla Antalyaspor takip etti.

EN GENCİ GÖZTEPE

Göztepe, yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu.

İzmir ekibinde 2025-2026 sezonunda top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25,06 olarak gerçekleşti.

Göztepe'yi 25,08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 25,67'lik ortalamayla Konyaspor izledi.

ORTALAMALAR

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle:

Göztepe 25,06

Trabzonspor 25,08

Konyaspor 25,67

Galatasaray 26,15

Samsunspor 26,16

Rizespor 26,33

Fatih Karagümrük 26,39

Gaziantep FK 26,66

Eyüpspor 26,80

Beşiktaş 26,90

Gençlerbirliği 27,15

Başakşehir 27,30

Fenerbahçe 27,34

Alanyaspor 27,46

Kayserispor 27,47

Antalyaspor 27,53

Kasımpaşa 27,90

Kocaelispor 27,94

EN YAŞLISI PAULO VICTOR

Süper Lig'in en tecrübeli ismi Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu.

Bu sezon 14 lig maçında görev alan Victor, 571 futbolcu arasında en yaşlısı olarak öne çıktı.

Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti.

Antalyaspor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.

Ayrıca sezona Antalyaspor'da başlayan ancak sonrasında 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya transfer olan Güray Vural, bu sezon 37 yaşındayken 4 Süper Lig maçında oynadı.

EN GENCİ AYAZ ÖZCAN

Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Gençlerbirliği'ndeki Ayaz Özcan oldu.

Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz, sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Akmelek de Ayaz ile birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.