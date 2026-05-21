Süper Lig'de en fazla süreyi Mateusz Lis aldı

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu oldu.

Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı.

Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci, 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

Deneyimli file bekçisi, 34 karşılaşmada 3 bin 60 dakika oynayarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı.

SADECE 4 FUTBOLCU TÜM MAÇLARDA FORMA GİYDİ

Göztepeli kaleci Lis'in yanı sıra ligde üç futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.

Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Cherni, bu sezon 34 maçta 3 bin 8 dakika sahada kaldı. Tunuslu futbolcu, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlarken 6 mücadelede oyundan alındı.

Süper Lig'in gol krallarından Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.

Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla 2 bin 928 dakika oynadı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 kez rakip fileleri havalandırırken Trabzonsporlu Paul Onuachu ile sezonun en golcü ismi oldu.

Lige veda eden Antalyaspor'da forma giyen Kenneth Paal da 34 maçta kırmızı-beyazlı formayla boy gösterdi.

Hollandalı sol bek, 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maça oyuna sonradan girdi.

EN FAZLA FUTBOLCU OYNATAN TAKIM KONYASPOR

Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan Konyaspor, en fazla oyuncuya şans veren takım oldu.

Yeşil-beyazlılar, lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi.

Konyaspor'u 40 oyuncuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan ikas Eyüpspor takip etti.

Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı.

Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor da 36 farklı ismi sahaya sürdü.

EN AZ OYUNCUYA ŞANS VEREN EKİP ALANYASPOR

Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip, Alanyaspor olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ligdeki müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi.

Alanyaspor'u Başakşehir ve Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.