Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor oldu
Süper Lig'de son hafta Kocaelispor'la karşı karşıya gelen Antalyaspor, 1-0 galip gelmesine rağmen Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında son dakikalarda bulduğu golle ligde küme düşen son takım oldu.
Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesapcom Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
TEK GOLLÜ GALİBİYET
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Samuel Ballet kaydetti.
LİGDE KALMAYA YETMEDİ
Son 6 haftadaki tek galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti.
Antalyaspor, Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında son dakikalarda bulduğu golle skoru 3-3'e getirmesi ile birlikte 11 sezonun ardından Süper Lig'den düştü.
DAHA ÖNCE KARAGÜMRÜK VE KAYSERİSPOR DÜŞMÜŞTÜ
Süper Lig'den daha önce Karagümrük ve Kayserispor düşmüştü.
Kocaelispor ise yeni yükseldiği Süper Lig'i 38 puanla 10. sırada noktaladı.
