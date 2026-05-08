Süper Lig'de küme düşme hattı büyük heyecana sahne oluyor

Süper Lig’de 33. hafta öncesi gözler aynı saate çevrildi.

Alt sıralarda nefes kesen bir kümede kalma savaşı var...

Kümede kalma hattında en kritik mücadelelerden biri Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanacak.

Başkent temsilcisi 28 puanla düşme hattında yer alırken Kasımpaşa 32 puanla kritik bir avantaj taşıyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA YANGIN VAR!

Gençlerbirliği’nin kazanamaması halinde son hafta öncesi ligde kalma umutları ciddi şekilde azalabilir.

Kasımpaşa ise deplasmandan puan çıkararak rahatlamak istiyor.

Eyüpspor ile Rizespor arasındaki mücadele de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Eyüpspor 29 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

İstanbul temsilcisi sezon boyunca özellikle iç sahada aldığı puanlarla ayakta kaldı.

PUANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Rizespor ise orta sıralarda yer alsa da sezonu rahat tamamlamak için puan hedefliyor.

Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak mücadele, kümede kalma yarışının doğrudan rakiplerini karşı karşıya getirecek.

Alanyaspor 34 puanla avantajlı görünürken Bellona Kayserispor 27 puanla kritik viraja girdi.

Kayseri temsilcisi için alınacak kötü bir sonuç son hafta öncesi işleri daha da zorlaştırabilir.

Alanyaspor ise sahasında kazanarak rahat nefes almak istiyor.

Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor karşısına çıkacak.

KARAGÜMRÜK PUAN ALAMAZSA DÜŞECEK İLK TAKIM OLACAK

İstanbul ekibi 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor ve ligde kalabilmek için mutlak galibiyet hedefliyor.

Fatih Karagümrük’ün puan kaybetmesi halinde veya kazansa dahi rakiplerinin de puan alması durumunda küme düşme ihtimali matematiksel olarak kesinleşecek.

Kocaelispor ise orta sıralarda sezonu tamamlamaya hazırlanıyor.

Son olarak Antalyaspor ise lider Galatasaray'a konuk olacak.

29 puanla 15. sırada bulunan Antalyaspor, sarı-kırmızılılardan puan alması durumunda kümede kalma mücadelesinde derin bir nefes alacak.

İşte ligimizde alt sıralarda son durum...