Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu sona eriyor.

Galatasaray'ın üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan ettiği, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün bitime 1 hafta kala küme düştüğü ligde heyecan son hafta maçlarıyla devam edecek.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 34. ve son hafta maçlarına ilişkin programı duyurdu.

Yapılan duyuruya göre 34. hafta 15 Mayıs Cuma günü Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak.

16 Mayıs Cumartesi günü 3 maçla devam edecek olan Süper Lig heyecanı 17 Mayıs Pazar günü oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

SÜPER LİG'DE 34. VE SON HAFTANIN PROGRAMI