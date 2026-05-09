Süper Lig’de yine şampiyonluğa Türk teknik adam ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu ezeli rakiplerinin önünde zirvede tamamladı.

Üst üste dördüncü kez şampiyonluğu kazanan sarı-kırmızılı takımın bu zaferinde en büyük pay sahibi ise teknik direktör Okan Buruk oldu.

Galatasaray'ı 26. kez şampiyonluğa ulaştıran Buruk, Süper Lig'deki seriyi de devam ettirdi.

ART ARDA 19. KEZ TÜRK TEKNİK ADAM ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'de son dönemde yaşanan Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği değişmedi.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, 19. kez takımını şampiyonluğa taşıdı.

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik adamı Okan Buruk, takımını şampiyonluğa ulaştırdı.

TÜRK TEKNİK ADAMLAR DAMGA VURDU

Süper Lig'de geride kalan 68 sezonun 32’sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

Türk teknik direktörler, son 19 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.

2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.

2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 sezonunu da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon tamamlayarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 5 kez ile Okan Buruk oldu.

Daha önce Başakşehir ve Galatasaray ile Süper Lig'i kazanan Okan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoletini beşinci kez taktı.

Üçüncü isim ise 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON HOCA ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 18 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.