Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray, Kayserispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

1. LİG SEVKLERİ

1. Lig'den Hatayspor, Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor ve Esenler Erokspor'un, çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

DEMİREL VE ÖZKÖYLÜ SEVK EDİLDİ

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel ile 1. Lig'de normal sezonu üçüncü tamamlayarak play-off finali oynamaya hak kazanan Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü'nün, tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.