Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Fenerbahçe, Eyüpspor, Rizespor ve Kayserispor disipline gönderildi.

KAZANCI VE BELÖZOĞLU SEVK EDİLDİ

Ayrıca Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, "talimatlara aykırı hareketi", "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

1. LİG SEVKLERİ

Açıklamada, 1. Lig'den Bodrum FK ve Çorum FK'nın çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildiği de aktarıldı.