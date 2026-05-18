Süper Lig'den düşen son takım oldular: Antalyaspor Başkanı Perçin'in sözleri taraftarın tepkisini çekti

Süper Lig'in 2025-26 sezonunda küme düşen son takım Antalyaspor oldu.

Kırmızı-beyazlılar sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etse de Eyüpspor'un 87'de bulduğu golle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasının ardından lige veda eden takım, Akdeniz temsilcisi oldu.

Antalyasporlu taraftarlar, karşılaşmanın ardından Başkan Rıza Perçin ile karşı karşıya geldi.

ANTALYASPOR KÜME DÜŞTÜ: TARAFTAR BAŞKANI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Kırmızı-beyazlı futbolseverler, başkana büyük tepki gösterdi.

Yönetim istifa sloganları atan taraftara seslenen Perçin, "Biz elimizden geleni yaptık, elimizden daha fazla bir şey gelmiyordu. Ben emin olun ki herkesten fazla üzgünüm. Sizin kadar üzgünüm. Biz buraya temmuz ayında geldiğimizde bu durumlar belliydi. Elimizden geleni yaptık. Bugün de ama öyle, ama böyle maçımızı da aldık. Biz buraya kadar getirebildik. Elimizden gelen buydu. Bizi o veya bu düşürdü değil, elimizden gelen bu. Biz 1 tane penaltı kazanmadan ligi bitirdik. Pazartesi, salı günü değerlendireceğiz, gerekirse önünü açacağız. Ama yapacak bir şey yok, düştük." diye konuştu.

"İSTANBUL TAKIMLARI VE TRABZONSPOR, BİR ŞEY DEMİYORUM"

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ayrıca "Herkesten fazla üzgünüm. Elimizden geleni yaptık. Bugün maçımızı da aldık. Bunu çeksin millet. İstanbul takımları ve Trabzonspor. Bir şey demiyorum. Yakışanı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Perçin'in bu sözleri sonrası bazı Antalyaspor taraftarları tepki gösterdi.

"DAHA ALANYASPOR'U YENEMİYORSUN"

O anlarda bir taraftarın "Bırak onları, sen kendi evinde Alanyaspor'u yenemiyorsun." sözleri dikkat çekti.