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Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu

Gaziantep’te şüpheli paket merakı insanlara sosyal mesafe kuralını unutturdu. İnsanların kalabalık bir şekilde ve meraklı gözlerle izlediği çantadan ise kıyafet çıktı.

İHA |
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Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu

Gaziantep kent merkezinde insan yoğunluğunun fazla olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, otobüs duraklarının arkasındaki alana bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri alırken, meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını çiğnedi.

Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu

POLİSLERİN UYARILARI DA DİKKATE ALINMADI

Güvenlik şeridinin dışında toplanan vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırış etmeden kalabalık bir şekilde olan biteni izledi.

Vatandaşlardan bazılarında maske dahi olmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını riskine rağmen topluca olanları izleyen vatandaşlar polislerin ikazlarını da dikkate almadı.

Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu- İZLE

PAKET BOŞ ÇIKTI, SOSYAL MESAFE AKILLARA GELMEDİ

Yakınında Gaziantep Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü binaları da bulunan meydanda güvenlik şeridi çeken ekipler meydana çıkan yolları da bir süre trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekipleri incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. Çantadan kıyafet çıktığı görüldü.

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından meydan ve caddeler yeniden araç ile yaya trafiğine açıldı.

Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu

Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu

Şüpheli paketi görenler sosyal mesafeyi unuttu

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