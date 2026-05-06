Sürat Kargo, dijital dönüşüm ile işlem hacminde yüzde 20 artış sağladı

Devreye alındığı ilk günden itibaren Sürat Servis Platformu (SSP) ile kurye başına teslimat oranlarını artıran Sürat Kargo, bu platformu dijital dönüşüm vizyonunun merkezinde konumladı. Sürat Kargo, SSP’yi gönderinin oluşmasından teslimatına kadar tüm operasyonel süreçleri kapsayan tekil bir platform haline getirmeyi planlıyor.

Dijitalleşmeyi iş yapış şekillerini uçtan uca yeniden tanımlayan bütünsel bir dönüşüm olarak ele alan Sürat Kargo, bu yönde attığı adımlarla operasyonel verimlilikten işlem hacmine, teslimat sürelerinden müşteri deneyimine kadar birçok alanda somut kazanımlar elde etmeyi başardı. Sürat Kargo, kurduğu ölçülebilir ve esnek yapı ile işlem hacminde yüzde 20’lik bir artış sağladı.

Elde edilen bu sonuçlarda devreye alındığı ilk günden itibaren Sürat Servis Platformu’nun (SSP) çok büyük etkisi oldu. SSP ile birlikte kurye başına teslimat adetlerinde yüzde 15’e yakın bir artış, operasyonel hata oranlarında yaklaşık yüzde 20’ye varan azalma yakalayan Sürat Kargo, SSP’yi dijital dönüşüm vizyonunun merkezinde konumladı.

“FİNANSAL ETKİSİ GÖRÜNÜR HALE GELDİ”

Dijital dönüşümün etkisiyle hizmet kalitesinde yaşanan artışın müşteri memnuniyetine ve büyümeye pozitif bir yansıması olduğunu ifade eden Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Özellikle e-ticaret hacmindeki artışı karşılayabilecek altyapıyı zamanında kurmuş olmamız, dijital dönüşüm yatırımlarımızın finansal etkisini daha görünür hale getirdi.” dedi. Dijital dönüşüm çalışmaları sonrasında elde ettikleri sonuçların maliyet optimizasyonuna doğrudan katkı sunduğunu belirten Oğuz, “Süreçlerin otomasyonu ve dijitalleşmesiyle manuel iş yükünü yaklaşık yüzde 20 oranında azaltırken, operasyonel hataları minimize ederek kaynak kullanımını daha da etkin hale getirdik. Aynı zamanda kurduğumuz esnek ve ölçeklenebilir yapı sayesinde mevcut operasyonel kapasitemizle daha yüksek hacimleri yönetebilir hale geldik ve bu da yüzde 20’nin üzerinde hacim artışını destekledi.” değerlendirmesinde bulundu.

“SSP STRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM PROGRAMI”

Sürat Servis Platformu’nun (SSP), devreye alındığı ilk günden itibaren şirketin operasyonel kabiliyetini güçlendiren ve uçtan uca dijitalleşmeyi mümkün kılan stratejik bir dönüşüm programı olduğuna işaret eden Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle toplama ve teslimat operasyonlarının dijitalleştirilmesiyle birlikte saha ekiplerimizin verimliliği artarken, süreçler daha izlenebilir ve yönetilebilir hale geldi. Bu dönüşümün somut çıktıları olarak kurye başına teslimat adetlerinde yüzde 15 seviyesinde artış sağlanırken teslimat başarı oranlarında da anlamlı bir iyileşme gözlemledik. Aynı zamanda operasyonel hata oranlarında yaklaşık yüzde 20’ye varan azalma elde ederek hizmet kalitemizi daha sürdürülebilir hale getirdik.

SSP sayesinde operasyonel karar alma süreçlerimizi gerçek zamanlı veri ile destekleyerek hızlandırdık. Kurye mobil uygulamaları, anlık dashboard’lar ve merkezi yönetim yetkinlikleri ile sahadaki operasyonlarımızda bir standardizasyon sağlandı. Bunun sonucunda işlem sürelerinde yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kısalma sağlarken daha çevik ve kontrollü bir operasyon yapısına ulaştık. SSP ayrıca modüler ve ölçeklenebilir mimarisi ile gelecekteki büyümemizi destekleyen güçlü bir teknolojik altyapı oluşturdu."

“SSP’Yİ TEKİL BİR PLATFORM HALİNE GETİRECEĞİZ”

SSP’yi gönderinin oluşmasından teslimatına kadar tüm operasyonel süreçleri kapsayan tekil bir platform haline getirmeyi planladıklarını kaydeden Oğuz, “Bu yaklaşım sayesinde parçalı sistemlerden uzaklaşıp, tüm süreçlerin tek bir veri modeli ve ortak bir mimari üzerinde yönetildiği daha yalın, daha hızlı ve daha ölçeklenebilir bir yapı kuruyoruz.” dedi.

Bu dönüşümün en önemli bileşenlerinden birinin veri ve yapay zekâ odaklı karar mekanizmaları olduğunu anlatan Oğuz, “Özellikle üzerinde çalıştığımız yapay zekâ destekli network planlama projeleri ile hat yapımızı, transfer merkezlerimizi ve dağıtım kurgumuzu dinamik olarak optimize etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem maliyet hem de hız açısından daha verimli bir operasyon yapısına geçerken, talep dalgalanmalarına çok daha hızlı uyum sağlayabilen bir organizasyon oluşturuyoruz.” ifadesini kullandı.

“ENTEGRE BİR CROSS-BORDER OPERASYON İNŞA EDİYORUZ”

Uluslararası gönderiler tarafında da gümrükleme ve operasyon süreçlerini tek bir platformda birleştiren kompakt bir yapı kurmayı planladıklarını anlatan Oğuz, şunları söyledi:

“Bu sayede farklı sistemler arasında dağılmış süreçleri sadeleştirerek hem operasyonel ekiplerimiz hem de iş ortaklarımız için daha şeffaf, hızlı ve hatasız bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle sınır ötesi e-ticaret hacmindeki artışı destekleyecek şekilde, uçtan uca dijital ve entegre bir cross-border operasyon altyapısı inşa ediyoruz. Bununla birlikte, entegrasyon kabiliyetlerimizi sürekli geliştirerek iş ortaklarımızla daha hızlı ve esnek veri alışverişi sağlayan bir ekosistem oluşturuyoruz. Müşteri tarafında ise daha şeffaf takip, daha doğru teslimat öngörüleri ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli talep tahmini, dinamik fiyatlama ve proaktif müşteri bilgilendirme gibi uygulamalarla dijital dönüşüm yolculuğumuzu daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”