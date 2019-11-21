Süreyya Yalçın'ı sinirlendiren modacı

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, tasarımlarını çok beğendiği genç bir modacıdan 2-3 parça kıyafet aldı. Elbiselerin fiyatı 500 ile 1000 TL arasında değiştiği için 5-6 elbise daha sipariş etti.

MODACIYLA KAVGA ETTİ

Ancak uyanık modacı, ucuz etiketleri söküp yerine 10-15 bin liralık etiketler koydu. Yalçın, durumu hemen fark etti ve modacıyı fena halde azarladı.

"ZENGİNİZ AMA ENAYİ DEĞİLİZ"

Sosyetik ikoncan, 3 yıl önce Bodrum-Türkbükü’nde 3 soda, bir kahveye 250 TL hesap isteyen işletmeciye şöyle tepki göstermişti: "Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz."