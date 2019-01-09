Suriye Dışişleri: Kürtlerle tekrar temas kurduk

ABD'nin YPG'yi Münbiç'ten çıkarmaması durumunda bu bölgeye operasyon düzenleyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın sözlerine, Suriye tarafından küstah bir açıklama geldi.

"KÜRT GRUPLARLA DİYALOĞUN ALTERNATİFİ YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, 'Suriye Hükümeti'nin olası Türk müdahalesine karşı teröristlerle temaslarını yeniden etkin hale getirdiğini' duyurdu ve "Teröristlerle diyaloğun alternatifi yoktur." diye konuştu.

"İYİMSERİM"

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Kürtlerin Suriye devletine geri dönmeleri lehine şartların oluştuğunu' dile getirerek, "O yüzden iyimserim. Şu sıra Suriye devleti ile bu siyasi gruplar arasında süregiden diyalogda içten ve dürüst olmaları için onları teşvik ediyoruz, çünkü bunun bir alternatifinin olmadığını hesaba katıyoruz." dedi.

"YABANCI GÜÇLERİN SURİYE'Yİ TERK EDECEĞİNDEN EMİNİM"

Bunun yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, 'yabancı' güçlerin Suriye'yi terk edeceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

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