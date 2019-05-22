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Suriye rejimi yine İdlib'i bombaladı: 11 ölü

Esad'ın ordusuna ait savaş uçakları, alışveriş merkezine roket gönderdi.

İHA | 22.05.2019 - 11:34..
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İdlib'in sivil savunma yetkilisi, Suriye rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Ma’arat El Numan’da bir alışveriş merkezini bombalamasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin öldüğünü, 20’den fazla sivilin de yaralandığını söyledi.

İKİ ROKET ATTILAR

Görgü tanıkları, Suriye rejimine ait savaş uçaklarının alışveriş merkezine iki roket attığını, sivil savunma görevlilerinin enkaz altından çıkardıkları ölü ve yaralıları hastanelere götürdüğünü söyledi.

SİVİLLER ÖLÜYOR

Diğer taraftan aktivistler, yine Suriye rejim güçlerinin Eriha yakınlarındaki yerleşim bölgesine yaptığı saldırılarda, 6 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Suriye rejimi yine İdlib'i bombaladı: 11 ölü

Suriye rejim güçlerinin son iki haftadır devam ettiği hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce sivil de yaralandı, okullar ve hastaneler yıkıldı, altyapı büyük zarar gördü.

Bölgede rejim güçleri ile muhalifler arasında özellikle Kefr El Bouda önlerinde yoğun çatışmaların sürdüğü, muhaliflerin rejim güçlerine çok sayıda zayiat verdirdiği ve bir albayı da esir aldığı belirtildi.

Suriye rejimi yine İdlib'i bombaladı: 11 ölü

Suriye rejimi yine İdlib'i bombaladı: 11 ölü

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