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Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de rejime yönelik askeri harekat sinyalinin ardından sınıra askeri sevkiyatlar, bugün de devam etti.

AA | 06.02.2020 - 11:06..
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Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen kalleş saldırının ardından Esad yönetimine sert bir uyarıda bulundu.

Türk askerinin tek damla kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin şubat ayının sonuna kadar bölgeden çekilmemesi durumunda askeri harekatın düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

TANKLAR, ZPT'LER, KOMANDOLAR...

Erdoğan'ın sözlerinin ardından sınır bölgesine tank, obüs, ZTP ve komando sevkiyatları hızlandı.

Önceki gün yapılan sevkiyatların ardından bugün de bölgeye tanklar gönderildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı ViDEO

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

 

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kazandı

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