Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar , Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
SINIRDA KONUŞLANDILAR
Hatay'dan yola çıkan obüsleri taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Destek amaçlı askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne gitti.
40 KİLOMETREDEN VURACAKLAR
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıın en önemli silahlarından olan Fırtına obüsleri, 40 kilometrelik menziliyle tahrip gücünü artırarak Mehmetçik'in elini kolaylaştıran unsurlardan biri olmuştu.
Fırtına obüsleri şimdi de Münbiç için hazırlanıyor.