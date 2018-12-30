Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi'nin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma süreci tamamlandı.

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Lisede DNA'yı çoğaltmayı ve klonlamayı öğreniyorlar

Gaziantep'teki bir fen ve teknoloji lisesinde öğrenciler okulda verilen genetik dersinde, DNA'dan ELISA ve PCR'ye kadar pek çok testi yapabilme imkanı buluyor.