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Suriye sınırında askeri harekata destek

Fırat'ın doğusundan YPG'nin kökünün kazınmasıyla Suriyeliler evlerine dönecek, Şanlıurfa'da sevinç hakim.

AA | 18.12.2018 - 08:34..
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Suriye sınırında askeri harekata destek

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile yürüyerek Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata destek verdi.

İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNECEK OLMASININ SEVİNCİ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusunda askeri harekat düzenleneceğini açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tepedelen, "Harekat ile misafirimiz olan Suriyelilerin ülkelerine dönecek olmasının da sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua eden grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Suriye sınırında askeri harekata destek

Suriye sınırında askeri harekata destek

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