Suriye sınırında askeri harekata destek

Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz bir araya geldi

1 Kayseri Adliyesi'ne operasyon: 17 gözaltı Kayseri Adliyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında zabıt katiplerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

2 Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı Türkiye ile Filipinler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği anlaşması ile ATAK helikopterleri ihraç edilecek.

3 İstanbul güne sisle başladı İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde de etkili oldu.

4 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

5 Slimani, Güiza'yı bile aratıyor Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Slimani, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin en kötü forvetlerinden biri olan Güiza'nın bile gerisinde kaldı.

6 FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 118 tutuklama FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.