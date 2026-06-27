Suriye, Venezuela'daki depremzedeler için yurt dışına arama kurtarma ekibi gönderdi

Çarşamba günü Venezuela’nın kuzeybatı ve orta kesimlerini vuran iki büyük deprem ülkeyi sarstı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ilk olarak 7.2 büyüklüğünde bir öncü deprem, 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler, başkent Karakas başta olmak üzere La Guaira, Carabobo, Miranda ve çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.

ARAMA KURTARMA EKİBİ VENEZUELA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Venezuela’da deprem felaketinin etkileri hala devam ederken, Suriye Venezuela’ya arama kurtarma ekibi gönderildiğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı uluslararası arama kurtarma ekibi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK

Operasyonun Katar İç Güvenlik Kuvvetlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi (Lekhwiya) ile ortaklaşa gerçekleştirileceği, görev kapsamında, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri ve insani yardım çalışmalarına destek verileceği ifade edildi.

AĞIR EKİPMANLAR KATARLI EKİPLER TARAFINDAN SAĞLANACAK

15 uzmandan oluşan Suriye ekibinin, bireysel arama kurtarma ekipmanlarıyla donatıldığı, sahadaki operasyonlarda kullanılacak ağır ekipman ve araçların ise Katarlı ekipler tarafından sağlanacağı kaydedildi.

SURİYE İLK KEZ ULUSAL BİR ARAMA KURTARMA EKİBİNİ YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

Bu görevin, Suriye'nin ilk kez sınırları dışında meydana gelen bir afete müdahale amacıyla uluslararası bir arama kurtarma ekibi göndermesi ve ilk kez ulusal bir arama kurtarma ekibinin yurt dışındaki bir uluslararası operasyona katılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.