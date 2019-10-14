Suriye, YPG'lileri terörist ilan etti

Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri işgal eden terör örgütü YPG'nin, sonu geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki tüm dengeleri lehine çevirdi.

REJİM NOKTAYI KOYDU: YPG TERÖRİSTTİR

Amerika ve Rusya'nın çekilmesiyle birlikte yalnız kalan YPG'li teröristler ise; kurtuluş yolu için Esad yönetimiyle görüşmelere başladı.

Görüşmeler, YPG'nin istediği şekilde son bulmadı.

Suriye Bakanlar Kurulu, bölgede Araplara yer verilmesine ve YPG'lilerin terörist olarak kabul edilmesine karar verdi.

HER YERE BAYRAK

YPG'li teröristler, Türkiye'nin operasyonundan kurtulabilmek için Münbiç ve çevresine Suriye bayrakları asıyordu.