1 Tutuklanan gaspçı cezaevine ağlayarak gitti Bursa'da yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan M.T.isimli gaspçı, kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim" diyerek ağladı.

2 Antalya'da plakasız drift yapan magandaya ceza 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili, 60 gün trafikten men edilirken; yazılan cezanın otomobil fiyatını geçtiği de bir gerçek.

3 Suriye'de düzenlenen Noel partisi Suriye'de rejimin kontrolü altındaki bölgelerde, yeni yıl kutlamaları başladı.

4 İBB önündeki fayton protestosu 6'ncı gününe girdi Büyükada'daki at ölümlerine karşı çıkan hayvanseverlerin başlattığı protestolar, çadırlar eşliğinde devam ediyor.

5 Araplar, parayı basıp finali Riyad'a aldırdı Arapların, Juventus-Lazio maçının Riyad'da oynanması ve futbolcuların isimlerinin formalara Arapça olarak yazılması için iki İtalyan kulübüne onar milyon euro verdiği öğrenildi.

6 Okuma yazmayı geç yaşta öğrendi, kitap çıkardı Akıncılar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Perihan Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra çıkardığı şiir kitabının gelirini, ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.