Suriye'de esir takası

Göstericiler kaldırım taşlarını söküp polise saldırırken, polis de TOMA ile karşılık verdi.

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Taksiciler Odası kabul etmedi, çekiçle araçları parçaladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen bir kişi, taksiciler odasına ait bir minibüs ve otomobilin camlarını kırdı.