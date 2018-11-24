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Suriye'de esir takası

Suriye'de rejim ve muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde esir takası yaptı.

AA | 24.11.2018 - 17:17..
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde alıkoydukları onar kişiyi karşılıklı serbest bıraktı.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

500 KİŞİ ALIKOYULMUŞTU

Esad rejiminin en az bin 500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Suriye'de esir takası

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