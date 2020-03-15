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Suriye'de koronavirüs önlemleri

Esad henüz ülkede görülmediğini iddia ettiği koronavirüse karşı mücadele için okulları kapatırken, kafe ve restoranlarda nargileyi yasakladı.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 08:52..
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Esad okullar, üniversiteler ve teknik enstitülerin 2 Nisan’a kadar kapatılması emrini verdi.

Kamu çalışanlarının çalışma saatleri azaltılırken, memurların yalnızca yüzde 40 kapasiteyle çalıştırılacağı ifade edildi. Parmak izi sistemi de bir ay boyunca kaldırıldı.

KAFELERE NARGİLE YASAĞI

Sosyal hayat da koronavirüs yasaklarından etkilendi. Tüm bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler durdurulurken, kafelere ve restoranlara nargile yasağı getirildi.

Suriye'de koronavirüs önlemleri

SURİYE SALGINI KALDIRAMAZ

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Hedinn Halldorsson, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye’nin kırılgan sağlık sisteminin bir salgın hastalığı kaldıramayabileceğine işaret etmişti.

Suriye'de koronavirüs önlemleri

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