Suriye'de koronavirüs önlemleri

1 İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu Tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçan çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

2 Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

3 Ciritçi Baki dede, gençlere taş çıkartıyor Küçük yaşlarda bindiği at sırtından 75 yıldır inmeyen 82 yaşındaki Erzurumlu Baki Bayraktutan, yıllar geçse de tutkusunu sürdürüyor.

4 Aşırı sıcaklar, dünyada 1.2 milyar insanı etkileyecek Aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresi, her yıl şu anda 1.2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkileyecek.

5 Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.

6 Fransa'da koronavirüs alarmı Sarı Yelekliler'i durdurmadı Fransa'da Sarı Yelekliler, gösterilerin 70'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını, koronavirüs alarmı 3. seviyeye çıkmasına rağmen protesto etti.