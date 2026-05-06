Suriye'de Kürt vatandaşlarına kimlik verilmeye başlandı

Suriye'de yeni dönem...

Binlerce Kürt ailenin beklediği karar geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

KİMLİK VERİLME SÜRECİ BAŞLADI

Suriye’de yayınlanan kararnameyle, 1962 nüfus sayımı sonrası vatandaşlıktan mahrum bırakılan Kürt kökenlilerin yeniden vatandaşlık alabilmesinin önü açıldı.

BİNLERCE BAŞVURU GELDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın kararnameyi yürürlüğe koymasının ardından Halep'te başvurular devam ederken, bu süreç binlerce aileye umut oldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte eski aile kayıtları, ikamet belgeleri ve çeşitli resmi evraklarla başvuru merkezlerine koşan çok sayıda kadın, yaşlı ve genç uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab imzalı talimat kapsamında, özellikle 1962 yılında Haseke'de yapılan olağanüstü nüfus sayımında "yabancı" veya "kayıtsız" statüsüne alınan Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR ÇOK SAYIDA KENTTE ALINIYOR

Kararname kapsamında vatandaşlık başvuruları Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke'de kurulan merkezlerde alınırken, başvuru sahiplerinden muhtarlık tanıtım belgesi, ikamet evrakı ve Suriye’de yaşadıklarını kanıtlayan resmi belgeler talep ediliyor.

Halep Sivil İşler Müdürü Muhammed Şevvah, yaptığı açıklamada, başvuruların sürdüğünü belirterek sürecin 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Başvuru için muhtardan alınacak tanıtım belgesi ve ikametgahın talep edildiğini kaydeden Şevvah, ayrıca okul belgeleri, elektrik ve su faturaları ile sağlık kayıtları gibi destekleyici belgelerin de kabul edildiğini söyledi.

Başvuru merkezlerinin tüm illerde hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Şevvah, Halep'te elektronik sistemlerle donatılmış Şehba Salonu'nun yanı sıra yoğunluğu karşılamak için bekleme salonları ve oturma alanlarının hazırlandığını dile getirdi.

"ARTIK EVİMİ, ARABAMI KENDİ ADIMA KAYDEDEBİLECEĞİM BİR KİMLİĞİM OLACAK"

Vatandaşlık başvurusu için Aynularab'dan Halep'e gelen 33 yaşındaki İmam Muhammed, "Yeni Cumhurbaşkanımız Ahmed Şara'nın çıkardığı bu yeni karar için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu karardan çok memnunuz. Artık bizim de vatandaşlığımız olacağı için mutluyuz." dedi.

Muhammed, ailesinin nüfus kaydının eski rejim döneminden beri bulunduğunu ancak annesi üzerinden kayıtlı oldukları için vatandaşlık alamadıklarını belirterek, babasının Suriye vatandaşı olduğunu, annesinin ise doğduğundan bu yana hiçbir zaman Suriye vatandaşlığına sahip olamadığını dile getirdi.

Aslen Aynularablı Kürt olduğunu belirten Muhammed, yıllar sonra kimlik sahibi olacak olmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "En azından artık evimi, arabamı kendi adıma kaydedebileceğim bir kimliğim olacak." diye konuştu.

"BU ÜLKEDE HERKES GİBİ BİZ DE KİMLİK İSTİYORUZ"

Üç çocuk annesi 30 yaşındaki Meryem Ahmed ise vatandaşlık ve kimlik taleplerini iletmek için Halep'e geldiğini söyledi.

Ahmed, "Vatandaşlık hakkımızı ve kimliklerimizi istiyoruz. Bu ülkede herkes gibi biz de kimlik istiyoruz." dedi.

Kimlik verilmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmed, bu hakların kendilerine de verileceğine ancak kayıtlar başladığında inandığını dile getirdi.

KÜRTLER ESAD ZULMÜNDEN GEÇTİ

Suriye'nin Haseke ilinde 1962 yılında gerçekleştirilen olağanüstü nüfus sayımı, ülkedeki on binlerce Kürdün vatandaşlıktan çıkarılmasına yol açmıştı.

Dönemin Baas yönetimi tarafından uygulanan sayım sonucunda çok sayıda Kürt, "yabancı" veya "kayıtsız" statüsüne alınmış, resmi kimlik ve vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmıştı.

Vatandaşlık hakkı bulunmayan Kürtler, uzun yıllar boyunca eğitim, sağlık, mülkiyet edinme, kamu kurumlarında çalışma ve seyahat gibi temel haklara erişimde ciddi sorunlar yaşadı

Kimliksiz yaşayan çok sayıda kişi, ev ve araç kaydı yaptıramazken resmi evlilik, miras ve tapu işlemlerinde de çeşitli engellerle karşı karşıya kaldı.

KÜRTLERE KİMLİK VERİLMEDİ

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Kürtlerin vatandaşlık meselesi yeniden gündeme geldi.

Esed rejimi döneminde bazı sınırlı düzenlemeler yapılmış olsa da çok sayıda kişinin vatandaşlık sorunu çözülemedi.

Yeni yönetimin 28 Ocak'ta yayımladığı kararnameyle, Haseke'de 1962 nüfus sayımı sonrası kayıt dışı bırakılan ve Suriye'de yaşayan Kürt kökenlilere vatandaşlık verilmesinin önü açıldı.