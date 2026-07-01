Suriye'de 70 milletvekilinin ataması yapıldı: Geçici meclis ilk kez toplanacak

Suriye'de Aralık 2024 tarihinde muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle tarihi bir devrim yaşandı.

Ülkede devrik lider Beşar Esad rejiminin ardından başlayan geçiş sürecinin önemli aşamalarından biri daha tamamlandı.

Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Yargıç Muhammed Taha el-Ahmed bugün başkent Şam’daki Halk Meclisi binasında düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından anayasal yetkiler doğrultusunda çıkarılan 2026 yılı 143 sayılı resmi kararnameyi kamuoyuna duyurdu.

70 MİLLETVEKİLİNİN ATAMASI RESMİYET KAZANDI

Kararnameyle birlikte, bizzat Ahmed eş-Şara tarafından belirlenen ve meclis koltuklarının üçte birini oluşturan "Tamamlayıcı Üçte Birlik Kontenjan" kapsamındaki 70 milletvekilinin ataması resmiyet kazandı.

İLK OTURUM 6 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Komite Başkanı el-Ahmed, Esad rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez toplanacak olan yeni Halk Meclisi’ni, 6 Temmuz Pazartesi günü ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere genel kurula çağırdı.

ÖZEL KOMİSYON KURULACAK

Muhammed Taha el-Ahmed’in açıklamasına göre; Halk Meclisi’nin bu tarihi açılış oturumunda tüm milletvekilleri yasal bağlılık yeminini edecek, ardından meclis başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek ve meclis iç tüzüğünü hazırlayacak özel komisyon kurulacak.

Anayasal Beyanname uyarınca, yeni parlamentonun görev süresi uzatılabilir olmak kaydıyla 30 ay (2,5 yıl) olarak belirlendi.

"VATANIN HAFIZASINA BİR VEFA DURUŞU"

Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından belirlenen listelerin herhangi bir mezhepsel veya etnik kotaya dayanmadığını; tamamen liyakat ve ulusal şahsiyetlerin ağırlığına göre şekillendiğini belirten el-Ahmed, listenin "vatanın hafızasına bir vefa duruşu" olduğunu ifade etti.

ESAD DÖNEMİNDE TUTUKLU BULUNAN 13 İSİM DE BULUNUYOR

Halk Meclisi Genel Sekreteri Muhammed Hamza Şamut ise kontenjanın yapısal dağılımına dair verileri paylaştı.

Şamut, atanan 70 isimden 55’inin erkek, 15’inin kadın olduğunu; bunlardan 23’ünün kanaat önderi, 47’sinin ise akademisyen ve uzman kadrolardan oluştuğunu açıkladı.

Şamut’un bildirdiğine göre; listede ayrıca 12 yüksek lisans, 17 doktora mezununun yanı sıra Esad döneminde tutuklanan 13 isim ile 5 engelli vatandaş, şehit yakınları ve kimyasal saldırı mağdurları da yer aldı.

Muhammed Hamza Şamut, Kürt toplumunun ise meclisin asli bir unsuru olarak temsil edildiğini aktardı.

LİSTEDE ÜNLÜ OYUNCU ROZİNA EL-LAZKANİ DE YER ALIYOR

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın meclise kazandırmak üzere seçtiği listede, muhalefetin eski Ulusal Koalisyon Başkanı Enes el-Abde, siyasi figürlerden Hasan İbrahim Duğeym, Hüda Abdülbasit Atasi, "Onur Misafirhanesi" temsilcisi Leys Vahid el-Belus, Şeyh Musab Halil Şeyh Cedan el-Hefel ve ünlü oyuncu Rozina el-Lazkani gibi isimler yer alıyor.

Listede 70 milletvekilinin illere göre coğrafi dağılımı ise "Halep 14, Haseke 7, Humus 6, Deyrizor 6, Şam 5, Şam Kırsalı 5, Hama 5, İdlib 5, Dera 4, Lazkiye 4, Rakka 3, Süveyda 2, Tartus 2 ve Kuneytra 2" olarak netlik kazandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI SURİYE HALKINI TEBRİK ETTİ

Gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad eş-Şeybani, parlamentonun eksiksiz şekilde tamamlanmasından ötürü Suriye halkını tebrik etti.

Eş-Şeybani, bu tarihi adımın, Suriye devletinin tüm zorlukları aşarak kurumlarını "Yeni Suriye" vizyonu doğrultusunda etkin ve güçlü bir şekilde inşa etme kararlılığının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.