Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Türkiye ve ABD arasındaki Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Ortak Harekat Merkezi’ne dair ilk somut adım atıldı.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne ait mevzilerinin tahrip edildiği belirtildi.

CENTCOM'dan yapılan paylaşımda, “SDG, 22 Ağustos’ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı” denildi.

Paylaşılan fotoğraflarda siper ve tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı görülüyor. İşlemler sırasında iş makinelerine ABD askerlerinin de eşlik ettiği görülüyor.