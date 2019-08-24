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Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Suriye'de YPG'ye ait siperlerin yıkımına başlandı.

AA | 24.08.2019 - 07:39..
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Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Türkiye ve ABD arasındaki Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Ortak Harekat Merkezi’ne dair ilk somut adım atıldı.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne ait mevzilerinin tahrip edildiği belirtildi.

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

CENTCOM'dan yapılan paylaşımda, “SDG, 22 Ağustos’ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı” denildi.

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Paylaşılan fotoğraflarda siper ve tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı görülüyor. İşlemler sırasında iş makinelerine ABD askerlerinin de eşlik ettiği görülüyor.

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

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