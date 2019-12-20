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Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Adana'da demir kapıya sıkışarak hayatını kaybeden oğlunun cenazesi için Suriye'ye giden Halid El Hamit, dönüş yolunda PKK'nın saldırısında bir evladını daha kaybetti.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 11:40..
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Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 yaşındaki Halid El Hamit, Adana'ya yerleşti.

Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte bir çiftlik evinde çalışan Halid El Hamit'in 4 yaşındaki oğlu Ömer, başını demir kapının arasına sıkıştırdı ve burada can verdi.

Acılı aile, evlatlarının cenazesi için hep birlikte Suriye'ye gitti.

4 yaşındaki oğlunu toprağa verdikten sonra Türkiye'ye dönmek için yola çıkan Suriyeli aile, dönüş yolunda kalleş terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradı.

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucunda acılı aile 9 yaşındaki Eye El Hamit'i de kaybetti.

2 GÜNDE 2 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

2 gün içerisinde 2 oğlunu da toprağa vermek zorunda kalan Suriyeli babanın acısı, fotoğraflara da yansıdı.

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

PKK SİVİLLERİ VURDU

Kalleş saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı” ifadelerine yer verildi.

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

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