Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 yaşındaki Halid El Hamit, Adana'ya yerleşti.

Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte bir çiftlik evinde çalışan Halid El Hamit'in 4 yaşındaki oğlu Ömer, başını demir kapının arasına sıkıştırdı ve burada can verdi.

Acılı aile, evlatlarının cenazesi için hep birlikte Suriye'ye gitti.

4 yaşındaki oğlunu toprağa verdikten sonra Türkiye'ye dönmek için yola çıkan Suriyeli aile, dönüş yolunda kalleş terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradı.

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucunda acılı aile 9 yaşındaki Eye El Hamit'i de kaybetti.

2 GÜNDE 2 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

2 gün içerisinde 2 oğlunu da toprağa vermek zorunda kalan Suriyeli babanın acısı, fotoğraflara da yansıdı.

PKK SİVİLLERİ VURDU

Kalleş saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı” ifadelerine yer verildi.