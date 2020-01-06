Suriyeli çocuğun Kur'an tilaveti

Esad'a bağlı rejim güçlerinin İdlib'deki kimyasal silahlarla yaptığı saldırıların birinden yaralı olarak kurtulan Suriyeli minik çocuğun, Kur'an okuduğu anlar kameralara yansıdı.
Kimyasal saldırıdan kurtulan Suriyeli çocuktan Kur'an tilaveti VİDEO
DİNLEYENLERİ MEST ETTİ
Görüntülerde, ellerini kaybeden ve vücudunda hala saldırılardan izler taşıyan minik çocuğun tilaveti ilgiyle dinleniyor.
Dinleyenler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal meyadan paylaşılması üzerine binlerce kişi tarafından beğenilerek izlendi.