Suriyeli çocukla dalga geçen eşcinsel

Sokakta mendil satan ve sonrasında karton üzerinde uyuyan çocuğa, yoldan geçen bir eşcinsel laf attı.

Çocukla dalga geçen eşcinsel, kendisine tepki gösterilmemesinden yüz bularak uzun süre bu şekilde devam etti.

KAHKAHALARLA DALGA GEÇTİ

Kendisini kayda alan kişinin kahkahaları ile birlikte daha coşan eşcinsel, "Ne kadara ihtiyacın var? 1 lira kazanacağım diye hastanelik olacaksın." dedi.

Karton üzerinde uyuyan çocukla dalga geçti İZLE

"YALANDAN YATIYOR"

Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğa "Yalandan yatıyor." diyen eşcinsel, yoldan geçen bir çifte de öpücük attı.