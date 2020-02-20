taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0896
Euro
6.5905
Altın
1617.28
Borsa
116148.11
Gram Altın
316.209
Bitcoin
59321.59

Suriyeli çocukla dalga geçen eşcinsel

Karton üzerinde mendil satmaya çalışan çocukla dalga geçen eşçinsele, sosyal medyada tepki yağdı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 17:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sokakta mendil satan ve sonrasında karton üzerinde uyuyan çocuğa, yoldan geçen bir eşcinsel laf attı.

Çocukla dalga geçen eşcinsel, kendisine tepki gösterilmemesinden yüz bularak uzun süre bu şekilde devam etti.

KAHKAHALARLA DALGA GEÇTİ

Kendisini kayda alan kişinin kahkahaları ile birlikte daha coşan eşcinsel, "Ne kadara ihtiyacın var? 1 lira kazanacağım diye hastanelik olacaksın." dedi.

Karton üzerinde uyuyan çocukla dalga geçti İZLE

"YALANDAN YATIYOR"

Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğa "Yalandan yatıyor." diyen eşcinsel, yoldan geçen bir çifte de öpücük attı.

İlginizi Çekebilir
Çay üretilen Rize, en çok çay ithal edilen il çıktı
Türkiye'de çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize, geçen yıl 17 bin 260 ton kuru çay ithalatı ile en çok çay ithal eden il oldu.
CHP: Esad ile savaşmayı gerektirecek bir tehdit yok
CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'nda İdlib'deki son gelişmelerin ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'nin doğrudan bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı.
İdlib'de 50 rejim askeri öldürüldü
Türk askerine saldıran rejim askerlerine ağır bir karşılık verildi.
Erdoğan: Almanya'daki saldırıyı birimlerimiz takip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin, ilgili tüm birimlerin süreci hassasiyetle takip ettiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
275
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
211
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
193
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
190
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
265
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
485
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir