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Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

Suriyeli mülteci çocuklar ve Türk çocukları bazı milletvekilleri ve yabancı parlamenterlerden oluşan karma takımlar futbol maçı yaptı.

İHA | 13.04.2019 - 02:16..
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NATO Parlamenter Asamblesi 99’uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı kapsamında, organize edilen maçın başlama vuruşunu NATO PA Başkanı Madeleine Moon gerçekleştirdi.

Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

’Sporun gücü’ sloganıyla yapılan karşılamada gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Sor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Sporun, her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli ve Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

"SAVAŞIN ETKİLERİNİ AZALTMAK İSTİYORUZ"

Türkiye’nin önemli boyutta Suriyeliye ev sahipliği yaptığını dile getiren Kasapoğlu, "Maalesef savaşın etkilerini tamir etmek için, derin iz bırakan yaralarını onarmak için sporu da önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada tüm tesislerimiz, kulüplerimiz, takımlarımız, Bakanlığımız önemli bir süreci yürütüyor. Bu süreç çerçevesinde gerek gençlik merkezlerimizde gerekse sportif tesislerimizde pek çok branşta faaliyetler ortaya koyuyoruz. Bugün de çok güzel atmosferde bir etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.

Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

"KÖTÜ ANILARI SİLMENİN EN GÜZEL YOLU"

Toplantıda milletvekillerine Suriye’deki krizi anlattıklarını belirten TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, ise bu krizde çocukların ve gençlerin derin izler yaşadığını söyledi. Çocukların annelerini, babalarını, akrabalarını kaybettiğini, büyük travmalar yaşadıklarını ifade eden Bak, "Hiçbir çocuk futbol topuna dayanamaz. Onun beynindeki kötü hatıraları, anıları silmenin yolu, güzel hatırlar kazandırmakla olur. Bir çocuğun gülmesi demek dünyanın gülmesi demek. Suriye’de binlerce insan öldü. Suriye’yi yeniden inşa edecek olan bu gençler. Suriyeli gençlerle Türk gençler arasında bir uyum oluşturmak istiyoruz ve bunu da sporla yapıyoruz" dedi.

Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

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