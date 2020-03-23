Suriyeli doktorlar virüsle mücadele için görev talep etti

Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında Gaziantep’te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri, Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştü.

Suriyeli doktorlar, ilgili kurumların kendilerine görev vermelerini talep etti.

Vali Gül ise, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde kendilerine görev vereceklerini söyledi.

"BU MÜCADELEDE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUZ"

100 Suriyeli doktoru temsilen Vali Gül ile görüşen Suriyeli doktorların temsil, Dr. Mustafa Lulik, “2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere ellerinden gelen yardımı ve misafirperverliği gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz. Koroanvirüse karşı Türk meslektaşlarımızla bu mücadelede sonuna kadar birlikte olmak istiyoruz.





"MADDİ MANEVİ BEKLENTİMİZ YOK"

Elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Gaziantep’teki Suriyeli doktorlar olarak bu konuda Sayın Valimiz başta olmak üzere Gaziantep Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın bizlere görev vermesini istiyoruz. Bu görev için de asla maddi ve manevi bir beklentimiz yok.” ifadelerini kullandı.



Temsilcilerin, Vali Davut Gül’e 100 doktorun isminin, branşının ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu listeyi sunmasıyla, ziyaret sona erdi.









