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Suriyeli haritası

BM verilerine göre 2011 yılında Türkiye'de sadece 224 Suriyeli vardı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 07:55..
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Suriyeli haritası

Savaş, çatışma ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı son yıllarda hızla artarken, Türkiye yaklaşık 3.9 milyon kişiyle en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre sığınmacıların 3.5 milyondan fazlasını Suriyeliler oluşturuyor.

Son 8 yılda Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı VİDEO

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye’den göç edenlerin çevre ülkelere dağılımıyla ilgili verileri paylaştı.

8 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

2011 yılında 224 olan Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısının 2018 yılında 3 milyon 562 bin kişiye ulaştığı görüldü.

İKİNCİ SIRADA LÜBNAN VAR

Türkiye’nin ardından Lübnan yaklaşık bir milyonluk mülteci sayısıyla ikinci sırada yer alıyor.

Suriyeli haritası

Suriyeli haritası

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