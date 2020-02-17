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Suriyeli minik Selva'nın savaş oyunu

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan Abdullah Muhammed, kızının bombalardan korkmaması için bomba seslerinin oyun olduğunu söyledi.

AA | 17.02.2020 - 15:21..
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Suriye'nin İdlib kentindeki Esad zulmünden kaçan sivillerin trajik durumlarını ortaya koyan bir video, sosyal medyada gündem oldu.

Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerinin, aslında bir oyun olduğunu öğretti.

Aile, yakınlarına düşen her bombada, gülerek Selva'yla birlikte oyunu sürdürüyor.

"ARAPÇA BİLMEYE GEREK YOK"

Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından, sosyal medyadan duyuruldu.

Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.

Görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.

Suriyeli minik Selva'nın savaş oyunu VİDEO

HAYAT GÜZELDİR FİLMİNE BENZETİLDİ

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlattı. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

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