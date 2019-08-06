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Suriyeli sığınmacıdan kurban yardımı

Suriye'deki savaştan kaçarak Hatay'ın Payas ilçesine sığınan Suriye vatandaşı Anas Otaki, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yurt dışındaki müslümanlara kurban bağışladı.

İHA | 06.08.2019 - 08:57..
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Çanakkale Harbi şehitlerinden Abdulkadir Otaki’nin torunu olan Anas Otaki, Müslüman kardeşleri için bağışta bulundu.

GÜNLÜK KAZANCI 50-60 LİRA

Şimdilerde kağıt toplayarak geçimini sürdürmekte olan Otaki, savaştan önce Suriye’nin Halep kentinde oto yedek parça ticareti yaptığını, şimdi kağıt toplayarak elde ettiği günlük 50-60 TL gelir ile geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Suriyeli sığınmacıdan kurban yardımı

KANIN DURMASINI TEMENNİ ETTİ

Kurban bağışı yapan Otaki, kurbanın tüm dünyaya barış getirmesi ve özellikle Suriye üzerinde akan kanın durmasına vesile olmasını temenni etti. İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından, tüm müslümanlara örnek olması gereken bu bağış için Otaki'ye çok teşekkür etti.

Suriyeli sığınmacıdan kurban yardımı

Suriyeli sığınmacıdan kurban yardımı

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