Suriyeliler İstanbul'da eylem yapacak

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için eylem planı açıkladı.

KAYITLI BULUNDUKLARI İLE DÖNME ZORUNLULUĞU

İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildi.

Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyor.

"KİMSEYE BİR ŞEY YAPTIRMAYIZ"

İçişleri Bakanı Soylu, dün göçmen politikası ile ilgili bilgiler vermişti. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyleyen Soylu, olası eyleme ilişkin "Kimseye bir şey yaptırmayız" demişti.

GERİ DÖNMELERİ İÇİN SON TARİH 20 AĞUSTOS

22 Temmuz günü Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir".

EYLEM 27 TEMMUZ'DA SARAÇHANE'DE OLACAK

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyorlar. 27 Temmuz saat 17.00'de yapılacak eylem için sosyal medyadan geniş çaplı çalışma yürütülüyor.