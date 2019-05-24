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Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, Suriyelilerin sınırı koşarak geçmesi dikkatlerden kaçmıyor.

DHA | 24.05.2019 - 13:15..
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Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Ülkelerindeki iç savaşın ardından göç eden ve çoğu Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Ramazan Bayramı tatiline girdi.

ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI TIKLIM TIKLIM

Bayramı ülkelerinde yaşamak isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiyor. Memleketlerine gitmenin sevincini yaşayan Suriyelilerin sınırı koşarak geçmesi, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

22 BİN SURİYELİ RANDEVU ALDI

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen Çobanbey, Afrin, Cerablus Azez, Mare, Soran, Aktarin ve El Bab bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek için bugüne kadar 22 bin Suriyeli randevu aldı.

Suriyeliler sınırı koşarak geçiyor İZLE

OTOBÜSLERLE GİDİYORLAR

Geçen cumartesi başlayan geçişlerde, bugüne kadar 7 bin Suriyelinin ülkesine gittiği bildirildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

SINIRI KOŞARAK GEÇEN SURİYELİLER

Memleketlerine gitmenin mutluluğunu yaşayan bazı Suriyelilerin, işlemlerinin ardından kapıyı koşarak geçmesi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bayramlaşmak için Suriye'ye gidenlerin, dönüş işlemlerinin 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayıp, 1 Kasım Cuma günü son bulacağı bildirildi.

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

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