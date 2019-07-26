taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6848
Euro
6.3349
Altın
1418.24
Borsa
101873.14
Gram Altın
259.062

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sırasında izdiham yaşandı. Ezilme tehlikesi geçirenler bile oldu.

DHA | 26.07.2019 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Her bayram ülkelerine giderek tatillerini yapan Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde de Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti.

Suriyelilerin ülkelerine gitmek için geldiği sınır kapısında izdiham oluştu.

RANDEVULU SİSTEM İZDİHAMA ENGEL OLAMADI

Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayram için ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na kuyruk oluşturdu.

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRENLER OLDU

Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Geçiş saatinin başlamasıyla birlikte kalabalık, kapıya yöneldi ve bir anda ortalık karıştı. Aşırı yoğunluktan oluşan izdiham sırasında bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

3 BİNE ULAŞTI

Öte yandan geçişlerin başladığı 4 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak, Suriye'ye gidenlerin sayısının 3 bine ulaştığı öğrenildi.

YASAYA GÖRE ÜLKELERİNE GİDİP GELEMİYORLAR

Dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden ve tatillerini yapan Suriyeliler aradan geçen 6 aya kadar Türkiye'ye geri dönebiliyor. Ancak Geçici Koruma Yönetmeliği öyle demiyor.

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

SIĞINMACI İSE TATİL YAPAMIYOR

Yönetmeliğin 3. Maddesi'nin "f" bendine göre bir mülteci, başka bir ülkeye sığınacak kadar mağdur durumda ise tatil hakkı bulunmuyor.

İşte yönetmelikte yazan o kısım:

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı"

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

130
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

139
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

243
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

165
Rafet El Roman'ın kızları tatilde

Rafet El Roman'ın kızları tatilde

42
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

182
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

335
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir