Suriyeliler sınır kapısında izdiham oluşturdu

Her bayram ülkelerine giderek tatillerini yapan Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde de Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti.

Suriyelilerin ülkelerine gitmek için geldiği sınır kapısında izdiham oluştu.

RANDEVULU SİSTEM İZDİHAMA ENGEL OLAMADI

Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayram için ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na kuyruk oluşturdu.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRENLER OLDU

Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Geçiş saatinin başlamasıyla birlikte kalabalık, kapıya yöneldi ve bir anda ortalık karıştı. Aşırı yoğunluktan oluşan izdiham sırasında bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.

3 BİNE ULAŞTI

Öte yandan geçişlerin başladığı 4 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak, Suriye'ye gidenlerin sayısının 3 bine ulaştığı öğrenildi.

YASAYA GÖRE ÜLKELERİNE GİDİP GELEMİYORLAR

Dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden ve tatillerini yapan Suriyeliler aradan geçen 6 aya kadar Türkiye'ye geri dönebiliyor. Ancak Geçici Koruma Yönetmeliği öyle demiyor.

SIĞINMACI İSE TATİL YAPAMIYOR

Yönetmeliğin 3. Maddesi'nin "f" bendine göre bir mülteci, başka bir ülkeye sığınacak kadar mağdur durumda ise tatil hakkı bulunmuyor.

İşte yönetmelikte yazan o kısım:

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı"