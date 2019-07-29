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Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı, bu sabah itibariyle 8 bini buldu.

İHA | 29.07.2019 - 11:31..
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Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu gününde ülkelerine geçiyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE GEÇİŞLER

Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN SIRA BAŞLIYOR

Gece saatlerinden itibaren sıraya giren Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için polis, geniş güvenlik önlemi alıyor. Suriyeliler, gruplar halinde ülkesine gönderiliyor.

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

YAKINLARINA HEDİYELER GÖTÜRÜYORLAR

Suriyeliler, Kilis’te 40 dereceye yaklaşan sıcak havada ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor.

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

OTOBÜSLERLE YOLCULUK

Suriyelilerin, polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler sınırdan geçip, tatil için ülkelerine gidiyor

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