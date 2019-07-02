17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Ramazan Bayramı'nı akrabalarının yanında geçirmek için ülkelerine giden 20 bin 576 Suriyeliden, 11 bini Türkiye’ye döndü.

4 GÜVENLİK NOKTASI VAR

Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı’ndan Öncüpınar Sınır Kapısı’na gidiyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor.

Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü İZLE

DÖNÜŞLER 1 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün, 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.