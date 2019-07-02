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Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 11 bini, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.

İHA | 02.07.2019 - 12:36..
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17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Ramazan Bayramı'nı akrabalarının yanında geçirmek için ülkelerine giden 20 bin 576 Suriyeliden, 11 bini Türkiye’ye döndü.

Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü

4 GÜVENLİK NOKTASI VAR

Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı’ndan Öncüpınar Sınır Kapısı’na gidiyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor.

Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü İZLE

DÖNÜŞLER 1 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün, 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü

Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü

Suriyelilerden 11 bini Türkiye’ye döndü

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