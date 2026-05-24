Suriyelilerin gönüllü dönüşü bayram öncesi de sürüyor

Suriye'de 8 Aralık 2024 devrimi sonrası Baas rejiminin düşmesiyle beraber başlayan yurda dönüş mesaisi sürüyor.

Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, sınır kapılarında yoğunluğa neden oluyor.

GÜNDE YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ GEÇİŞ YAPIYOR

Babüsselam Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Hassan Hac Ali, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirterek, gönüllü geri dönüşler için özel bir alan oluşturulduğunu söyledi.

Farklı vatandaşlıklara sahip yaklaşık 2 bin Suriyelinin her gün ülkelerine dönüş yaptığını belirten Hac Ali, gümrük idaresi tarafından bayrama özel bazı kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Hac Ali, Türk plakalı araçların, sahibinin Suriyeli olması şartıyla harçtan muaf tutulduğunu, ayrıca iki ay süreyle ücretsiz geçiş imkanı tanındığını bildirdi.

"SURİYE'NİN BİZE İHTİYACI VAR"

Ailesiyle birlikte bayram tatilini Suriye'de geçirmek üzere sınır kapısına gelen Muhammed Avn, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Avn, şöyle konuştu:

"Güzel ülkemize geri dönüyoruz, hoşgörüyle karşılanıyoruz. Yurt dışındakilere sesleniyorum; Suriye'nin bize ihtiyacı var. Her ziyaretçi Suriye'ye ve Suriye'de yaşayanlara destek olur.

Bize düşen ülkemizi ziyaret etmek. Kendi ülkesini ziyaret eden ancak bu mutluluğu hissedebilir."

"SURİYE'Yİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Amal Ravi ise, şunları söyledi:

"Türkiye'de doğdum ve Suriye'yi hiç görmemiştim. Anneannemle hep telefonla görüşüyordum. Şimdi ilk kez görüşeceğim için çok mutluyum."

"7 TORUNUM TÜRKİYE'DE DOĞDU"

Suriye'nin Kelli köyünden olduğunu ve 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Mustafa Keyyali, rejimin yıkılmasının ardından birkaç kez ülkesini ziyaret ettiğini söyledi.

Keyyali, "Bayram sonrası kalıcı geri dönüş yapmayı planlıyorum. İnsanın kendi ülkesi gibisi yok; en rahat hissettiği yer orası. 7 torunum Türkiye'de dünyaya geldi." diye konuştu.

"İNŞALLAH DAHA GÜZEL OLACAK"

14 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Uleyvi de Suriye'deki şartların iyileştiğini belirtti.

Uleyvi, "Şu an durumlar iyi, inşallah daha da güzel olacak ve ülkemizde kalacağız. Tüm Suriyelilerin geri dönerek ülkelerine fayda sağlaması gerekiyor." diye konuştu.

"TÜM SURİYELİLERİN GERİ DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve terzi atölyesi işlettiğini söyleyen Abdülkerim Yasin de "Bayramda geri dönüyoruz. Tüm Suriyelilerin geri dönmesini temenni ediyorum. Herkes kendi durumuna göre karar alacak." ifadelerini kullandı.