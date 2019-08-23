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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor

Büyük valizlerle seyahat eden Suriyeliler, gelirken yanlarında yöresel kıyafet ve yiyecekler getirdiklerini söyledi.

DHA | 23.08.2019 - 15:10..
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Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, 22 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitti.

DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri ise 19 Ağustos günü itibari ile başladı.

BAVULLARI DOLDU TAŞTI

Ülkelerine bayram nedeni ile giriş-çıkış yapan Suriyelilerin yanlarındaki büyük bavullar ise dikkat çekti.

Ülkelerine giderken oradaki akrabalarına Türkiye'den giysi, baklava, salça gibi hediyeler götüren sığınmacılar Türkiye'ye dönerken ise yöresel kıyafet, peynir, reçel, zeytinyağı, tereyağı gibi yöresel ürünlerle dönüyor.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor VİDEO

"RAHAT MI ORASI"

Türkiye'ye dönen bir Suriyeli, "Nasıl rahat mı orası şimdi?" sorusuna, "Rahat, çok şükür." şeklinde cevap verdi.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor

Türkiye'den Suriye'ye giysi ve baklava götürdüğünü söyleyen başka bir Suriyeli ise, dönüşte peynir, reçel ve zeytinyağı gibi gıda malzemeleri getirdiklerini anlattı.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor

3 BİN 500 SURİYELİ DÖNDÜ

Geçişlerin başlamasından bu yana ise 3 bin 500 Suriyeli’nin Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor

SON GÜN 31 ARALIK

Suriyeliler’in dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor

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