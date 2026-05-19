Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 1 asker hayatını kaybetti

Suriye'de 8 Aralık 2024 devrimi sonrası bölgede huzur bozmaya çalışan birtakım gruplar varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

PATLAMAYA HAZIR DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresinden yapılan açıklamada, Şam'ın Bab Şarki bölgesinde Savunma Bakanlığına ait binalardan birinin yakınında patlamaya hazır bir düzeneğin tespit edildiğini kaydedildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ

Açıklamada, düzeneğe derhal müdahale edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı, ancak aynı bölgede bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi.

1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, birkaç askerin ise farklı derecelerde yaralandığı ifade edildi.

Çevrede bulunan çok sayıda araçta patlamanın etkisiyle hasar oluştuğu aktarıldı.